Биробиджанская ТЭЦ уже превысила план по запасам топлива на зиму

Как сообщили в мэрии Биробиджана, на теплоэлектроцентрали уже накоплено 50 тысяч тонн угля и почти 500 тонн мазута, что превышает плановые показатели. Одновременно на предприятии продолжается ремонт оборудования: в этом году запланировано 12 текущих ремонтов, сейчас работы ведутся на восьмом котле. Также специалисты заменили две секционные задвижки и обновили 131 метр трубопровода на улице Чапаева.