Биробиджанская ТЭЦ уже превысила план по запасам топлива на зиму

До начала отопительного сезона в Биробиджане продолжают готовить объекты коммунальной инфраструктуры. Один из главных вопросов — создание запаса топлива для городской ТЭЦ.
Как сообщили в мэрии Биробиджана, на теплоэлектроцентрали уже накоплено 50 тысяч тонн угля и почти 500 тонн мазута, что превышает плановые показатели. Одновременно на предприятии продолжается ремонт оборудования: в этом году запланировано 12 текущих ремонтов, сейчас работы ведутся на восьмом котле. Также специалисты заменили две секционные задвижки и обновили 131 метр трубопровода на улице Чапаева.
Подготовку к зиме продолжают и коммунальные предприятия. «Облэнергоремонт плюс» после гидравлических испытаний ремонтирует тепловые сети, уже заменив четыре участка. В планах — обновление еще четырех, а также замена квартальных сетей в микрорайоне Осенняя и дымовой трубы в микрорайоне Сопка.
С 20 по 24 июля пройдет третий и последний летний останов Биробиджанской ТЭЦ. В это время на станции выполнят очередной этап ремонтных работ. Управляющие компании до середины августа должны завершить подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону и представить результаты проверки в мэрию.