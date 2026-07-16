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Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены почти по всей территории Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Так, в Минской области только в Мядельском и Солигорском районах можно свободно посещать лесные угодья, в остальных регионах столичной области введены ограничения.

В Брестской области схожая ситуация, там полностью открытым считается только один район — Каменецкий.

В Гомельской области открытых районов гораздо больше, среди них Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Кормянский, Лоевский, Хойникский и Чечерский, остальные также под ограничениями.

В Могилевской области зеленым окрашены восемь районов — это Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Костюковичский, Кричевский, Мстиславский, Хотимский, Шкловский. Леса в них открыты для посещения, а в остальных регионах из-за третьего класса пожарной опасности местные власти ввели ограничения.

В Гродненской области шесть районов под ограничениями (Берестовицкий, Волковысский, Дятловский, Зельвенский, Свислочский и Слонимский), а в Витебской — восемь (Браславский, Глубокский, Миорский, Полоцкий, Россонский, Ушачский, Шарковщинский и Шумилинский). Остальные регионы полностью открыты.

В Минлесхозе напоминают, что ограничения вводятся при третьем классе пожарной опасности и направлены на снижение риска возникновения природных пожаров.

Пожароопасная обстановка может быстро меняться в зависимости от погодных условий, поэтому перед походом в лес специалисты рекомендуют сверяться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза — интерактивная карта запретов и ограничений обновляется оперативно. Уточнить данные можно также в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.