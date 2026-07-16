Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

Пожароопасная обстановка может быстро меняться в зависимости от погодных условий, поэтому перед походом в лес специалисты рекомендуют сверяться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза — интерактивная карта запретов и ограничений обновляется оперативно. Уточнить данные можно также в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.