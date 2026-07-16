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В Калининграде в четверг потеплеет до +26°С

Сегодня ждем теплый день, дождей не будет.

Четверг, 16 июля, в Калининграде будет теплее, чем среда. И снова без дождей. Сегодня е полудню потеплеет до +22…+24°С, днем ждем до +24…+26°С. У побережья — до +21…+24°С, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В течение дня преимущественно малооблачно и без осадков. Ветер будет слабый, на море — штиль.

К вечеру похолодает до +16…+18°С.

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