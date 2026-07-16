В Калининграде в четверг потеплеет до +26°С

Четверг, 16 июля, в Калининграде будет теплее, чем среда. И снова без дождей. Сегодня е полудню потеплеет до +22…+24°С, днем ждем до +24…+26°С. У побережья — до +21…+24°С, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».