HR-директор Прокушева напомнила о запрете на непредоставление отпуска два года подряд

Дни необходимо использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который они начислены. При этом рабочий год отсчитывается с даты трудоустройства, а не с 1 января. Например, если сотрудник принят на работу 1 марта 2025 года, его расчетный период завершится 28 февраля 2026 года, а перенесенный отпуск нужно отгулять до 28 февраля 2027 года.