HR-директор Прокушева напомнила о запрете на непредоставление отпуска два года подряд

Перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на следующий рабочий год разрешается только в исключительных случаях, когда отсутствие сотрудника может нарушить работу команды. Об этом заявила HR-директор компании «МТС Линк» Екатерина Прокушева в интервью RT.
По ее словам, для легального переноса должны быть соблюдены два условия: работник уже использовал как минимум 14 дней отдыха (минимальная продолжительность одной части) и дал на перенос свое письменное согласие.
«Даже после переноса у отпуска есть жесткий срок годности», — предупредила эксперт.
Дни необходимо использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который они начислены. При этом рабочий год отсчитывается с даты трудоустройства, а не с 1 января. Например, если сотрудник принят на работу 1 марта 2025 года, его расчетный период завершится 28 февраля 2026 года, а перенесенный отпуск нужно отгулять до 28 февраля 2027 года.
Прокушева подчеркнула, что неиспользованные дни не сгорают. Работодатель обязан предоставить их позже или выплатить денежную компенсацию при увольнении. Однако накопление отпусков несет прямые риски для бизнеса.
«Закон запрещает не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск два года подряд. За такое нарушение предусмотрены предупреждение или административный штраф», — пояснила спикер.
Чтобы сотрудники не копили дни годами, руководству следует формировать культуру, где отдых воспринимается как нормальная часть рабочего процесса. Эксперт отметила, что график отпусков должен служить инструментом распределения нагрузки с учетом производственных циклов и сезонных пиков, сохраняя по каждому направлению необходимый рабочий минимум.
Любые переносы дат необходимо официально оформлять документально. Перед уходом специалиста в отпуск руководство должно обеспечить понятную передачу дел: зафиксировать статус проектов, ближайшие дедлайны и зоны ответственности. Это снижает тревожность самого работника и помогает команде эффективно функционировать в его отсутствие.
Напомним, работодатель не вправе в одностороннем порядке прервать отпуск.