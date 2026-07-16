В Костанае открылся первый в Казахстане Центр роботизации и искусственного интеллекта

О результатах реализации программно-целевого финансирования в области автоматизации и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также перспективах роботизации казахстанского автопрома рассказал ее руководитель Амандык Тулешов. Международный опыт представили профессор Римского университета Тор Вергата Марко Чекарелли и профессор Шэньянского института автоматизации и робототехники Чанг Юн. Проректор Университета «Туран» Дина Разакова рассказала о подходах к формированию в Казахстане собственной научно-производственной экосистемы в сфере промышленной роботизации.