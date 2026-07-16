Открыты шесть тропических видов пауков-невидимок

Также российские ученые четко отделили Pandercetes от других близких родов. Кроме того, их работа содержит биологические наблюдения: эти пауки ведут засадный образ жизни на коре деревьев, самки охраняют яйцевые коконы, а их тело и ноги покрыты специальными щетинками, улучшающими маскировку. Исследование было выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.