Пожары вспыхнули в промышленных районах Киева после серии взрывов

По предварительным данным, под удар мог попасть Дарницкий завод железобетонных конструкций, выпускающий в том числе фортификационные сооружения, а также расположенный поблизости машиностроительный завод, занимающийся ремонтом и модернизацией железнодорожных вагонов. Кроме того, сообщается о пожаре на одном из складов.