Пожары вспыхнули в промышленных районах Киева после серии взрывов

Несколько пожаров произошло в Киеве после ночной атаки. По сообщениям очевидцев, возгорания зафиксированы в Дарницком районе столицы, где расположены промышленные предприятия, а также в Святошинском районе. Об этом сообщает Shot.
По предварительным данным, под удар мог попасть Дарницкий завод железобетонных конструкций, выпускающий в том числе фортификационные сооружения, а также расположенный поблизости машиностроительный завод, занимающийся ремонтом и модернизацией железнодорожных вагонов. Кроме того, сообщается о пожаре на одном из складов.
Также утверждается, что в зоне поражения мог оказаться военный комиссариат Дарницкого района. В этом же районе находятся складские комплексы, ремонтные и производственные помещения.
Помимо Киева, этой ночью взрывы также прогремели в Одессе, а также в Харьковской и Сумской областях Украины, передает Telegram-канал.
Кроме того, 6 июля в городе Вишневое Киевской области открыли пункты эвакуации после серии взрывов. Власти предупредили жителей об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов и призвали не выходить на улицу.
В тот день ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Операция стала ответом на атаки, которые украинские войска совершали по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.