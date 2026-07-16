В Красноярском крае продолжают фиксировать пострадавших от клещей

За последнюю неделю к медикам Красноярского края обратились 343 человека, пострадавших от присасывания клещей. Среди обратившихся — 38 детей, уточнили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Кроме того, за минувшие семь дней инфекциями, переносчиками которых являются клещи, заразились еще 45 жителей Красноярского края, из которых восемь — дети. Общее число пострадавших с начала сезона активности этих членистоногих в 2026 году достигло 14 452 человека, отметили в ведомстве. Напомним, на прошлой неделе в Красноярске выполнили повторную акарицидную обработку популярных у красноярцев локаций для прогулок.