В Воронежской области силы ПВО уничтожили восемь БПЛА за сутки

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили высокоскоростную цель и восемь БПЛА в Воронежской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Всего за минувшие сутки дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и двумя районами области были обнаружены и уничтожены одна высокоскоростная цель и восемь беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что обломки БПЛА повредили стену и остекление частного дома в пригороде Воронежа, а также легковой автомобиль.
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