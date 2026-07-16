Точный прилёт: В Киеве разгромлены заводы, где собирали беспилотники для ВСУ

Ведомство официально подтвердило, что в результате точечных атак поражены предприятия украинской военной промышленности в Киеве. Уточняется, что данные площадки были «задействованы в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности».
Удары были нанесены по мощностям, обеспечивающим сборку авиационных систем и складским помещениям. Разрушение такой инфраструктуры существенно осложнит возможности противника по пополнению парка дронов.
Ранее взрывы гремели в Киевской, Харьковской и Сумской областях. В атаке участвовали беспилотники и баллистические ракеты. В Святошинском районе Киева зафиксировали попадание в складские помещения. В Дарницком районе обломки ракеты рухнули на территории нежилой застройки. Атаковано Дарницкое депо и местная ТЭЦ.
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