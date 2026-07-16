Генменеджер «Амура» Никита Точицкий: «Мы постараемся как можно чаще радовать наших болельщиков»

Новый генеральный менеджер хабаровского хоккейного клуба «Амур» Никита Точицкий в интервью порталу «Губерния Онлайн» рассказал об изменениях в составе и тренерском штабе «тигров», логике принятия ключевых трансферных решений и надеждах на игру новичков команды, а также ответил на вопрос о том, какой хоккей он хотел бы видеть в исполнении «Амура» в предстоящем сезоне. — Никита Андреевич, давайте начнем с итогов прошлого сезона для «Амура». Чего, на ваш взгляд, команде не хватило для выхода в плей-офф КХЛ? — По большому счету, мы плохо провели один месяц — январь. Он получился провальным. И в течение этого месяца мы не смогли переломить неудачно складывавшуюся серию. В принципе мы достаточно ровно прошли весь сезон, за исключением одного января. В феврале-марте мы немного перестроились, несколько видоизменили состав команды и игровые сочетания, и тренерский штаб в тот момент нащупал игру, которая стала приносить нам результат. Но наверстать упущенное нам не удалось, и один проваленный январь нам по большому счету стоил выхода в плей-офф. — А теперь хотелось бы обсудить изменения, которые произошли в составе «Амура» в преддверии нового сезона. Вы вступили в должность генерального менеджера команды 1 июня, и за эти полтора месяца успели обновить почти половину команды по сравнению с прошлым чемпионатом. А какие позиции вы хотели усилить в первую очередь? На что вы делали особую ставку во время селекции? — На самом деле мы старались усилить абсолютно все линии. Вряд ли можно было сказать, что у нас проседала какая-то одна позиция. Все линии требовали усиления. К примеру, мы хотели снять часть нагрузки с нашего основного голкипера Максима Дорожко и подписать для него более опытного бэкапа. Эту позицию мы закрыли приглашением Александра Трушкова. Что касается атаки, то в прошлом сезоне у нас была слабая реализация большинства, нам очень не хватало голов при розыгрыше численного преимущества. Поэтому нам было крайне важно добавить мастерства и креатива в нашу линию атаки, и мы это сделали за счет подписания Кирилла Пилипенко и Виталия Абрамова, а также благодаря сохранению Ярослава Лихачева. Мы надеемся, что в новом сезоне наш процент реализации большинства будет лучше. — А давайте теперь поговорим о персоналиях. И начать хотелось бы с вратарей. Вы поменяли перспективного молодого вратаря Дамира Шаймарданова на более опытного Александра Трушкова из «Лады». Правильно ли я понимаю, что вы хотели сделать так, чтобы Максим Дорожко больше отдыхал, а для этого ему нужен был такой сменщик, который мог бы сыграть не 12 матчей, а хотя бы 20−25? По этой причине был совершен обмен Шаймарданова на Трушкова? — Да. Надо все-таки понимать, что у нашего клуба есть своя специфика, которая связана с большим количеством перелетов. И та нагрузка, которую получил в прошлом сезоне Макс Дорожко — это перебор, на наш взгляд. И эта перегрузка основного вратаря была тем, что мы хотели исправить в новом сезоне, чтобы более равномерно распределить нагрузку на всех вратарей. Мы также ни в коем случае не сбрасываем со счетов Виктора Кобозева, который тоже молодой и перспективный, и в прошлом сезоне он принес нашей команде несколько важных очков. Надеемся, что Витя будет тянуться за двумя более взрослыми, опытными и мастеровитыми голкиперами, перенимая их опыт. Тем более, что с Максом Дорожко у них сложилась отличная коммуникация. В целом я считаю, что наша обновленная бригада вратарей внушает сдержанный оптимизм. — Теперь перейдем к защите. Произошли определенные изменения в этой линии — Иван Мищенко ушел в «Сибирь», и его в «Амуре» заменил Василий Мачулин, который ранее хорошо проявил себя в «Сочи». Кроме того, «Амур» подписал опытнейшего защитника Алексея Василевского из Уфы и молодого игрока Дмитрия Костенко, который в основном выступал в ВХЛ. Почему вы остановили свой выбор именно на них? — Давайте по порядку. Вася Мачулин хоть и достаточно молодой игрок, но он отыграл четыре сезона в хоккейном клубе «Сочи» и стал там лидером команды. Надо сказать, что на него был серьезный спрос на рынке, в том числе у топовых клубов, но мы смогли выиграть конкуренцию за этого игрока. Самого Васю мы смогли заинтересовать ролью одного из лидеров обороны нашей команды. Более того, мы считаем, что он способен еще прогрессировать в «Амуре», так как у него сейчас шикарный возраст и прекрасные данные. — При этом вам пришлось отдать за Василия Мачулина любимца хабаровских болельщиков Кирилла Слепца, который был вашим «джокером» при игре в меньшинстве, а также Дамира Шаймарданова. Действительно ли этот обмен стоил того? — Ну про Дамира Шаймарданова я уже ответил, мы заменили его Александром Трушковым. А что касается Кирилла Слепца, то это было крайне непростое решение для нас. Это тот человек, про которого ни один сотрудник нашего клуба никогда не скажет ничего плохого. Он приносил много пользы «Амуру», но, к сожалению, нам пришлось делать такой сложный выбор — пожертвовать Кириллом Слепцом, чтобы заполучить Василия Мачулина. Мы считаем, что Вася нам поможет, а потерю Кирилла мы постарались восполнить приобретением других нападающих более молодого возраста. — Про Алексея Василевского хочется спросить. Опытнейший защитник, один из топовых игроков в своем амплуа по меркам КХЛ. Как удалось его заманить в Хабаровск после стольких лет в Уфе и Екатеринбурге? В прессе писали, что он не смог договориться по финансам с «Салаватом Юлаевым», а «Амур» смог перебить предложение уфимцев по деньгам. Верна ли эта информация? — Наверное, детали сделки рассказывать будет не совсем правильно. Главное, что в итоге Алексей оказался у нас, и мы этому очень рады. Вы правильно сказали, что это опытный защитник оборонительного плана, боец, и тут тяжело что-то еще добавить. Его квалификация у нас не вызывает никаких сомнений. — А все ли у него в порядке с мотивацией? Он не воспринял этот переход как ссылку? — Нет, с мотивацией у него все в полном порядке. Он переходил к нам в статусе неограниченно свободного агента, поэтому все происходило с его согласия. Мы с ним вели переговоры, и никаких проблем с отсутствием желания переходить в «Амур» у него не было даже близко. — А что по поводу Дмитрия Костенко? В прошлом сезоне много кто говорил, что «Амуру» сильно не хватало качественного «блюлайнера», то есть атакующего защитника, который играет на синей линии в атаке и в большинстве. Правильно ли я понимаю, что Дмитрия Костенко вы взяли именно на эту роль? А в таком случае не смущает ли вас то, что он очень мало играл в КХЛ за свою карьеру? — Да, мы взяли его именно на эту позицию. В нем есть огромный потенциал, и он не просто так был задрафтован клубом НХЛ, что само по себе является показателем наличия у него таланта и необходимых данных. Дима неплохо себя проявил в ВХЛ, а в прошлом сезоне стал чемпионом Словакии, где тоже стабильно набирал очки. Он однозначно умеет играть с шайбой и обладает отличным броском, а также хорош в большинстве. Ну, а дальше все будет зависеть только от него, насколько он сможет примерить на себя эту роль. Мы хотим дать ему возможность проявить себя, и теперь все в его руках. — Завершая тему обороны, я не могу не отметить тот факт, что на данный момент в «Амуре» числится всего семь защитников, что хватает только на заявку на игру. Но ведь могут быть травмы, болезни или дисквалификации, у кого-то может не пойти игра, и в любом случае необходима ротация, для которой у вас сейчас не хватает игроков в защите. А вы планируете подписывать еще новичков именно в линию обороны? Или вы считаете, что семь защитников вам хватит в новом сезоне? — Мы ежедневно рассматриваем возможности усилить нашу команду во всех линиях, в том числе и в защите, но на данный момент у нас нет никаких четких договоренностей о переходе в «Амур» какого-то нового игрока. Но это совсем не значит, что завтра такая договоренность не появится, и мы кого-то не подпишем. Переговоры идут, мы постоянно смотрим самых разных игроков, обсуждаем их с тренерским штабом. В целом мы анализируем наш состав и видим позиции, которые требуют усиления в первую очередь. — Давайте тогда перейдем к линии атаки. Настоящей «бомбой» в межсезонье стало досрочное расторжение контракта с капитаном «Амура» Александром Гальченюком. Хотелось бы узнать от вас почему было принято такое решение? Может, дело было в том, что, на ваш взгляд, уровень зарплаты Алекса сильно не соответствовал качеству его игры в прошлом сезоне? — Я скажу, что это было совместное решение клуба и самого Алекса. Могли быть разные варианты развития этой ситуации, но мы в итоге вышли из нее таким вот образом. Наверное, Алексу нужно было сменить обстановку, и он это понимал, и нам тоже нужно было немного видоизменить свой состав, получить пространство для маневра. Можно сказать, что это было обоюдовыгодное решение. — При этом вы смогли заменить Алекса Гальченюка двумя качественными форвардами — Кириллом Пилипенко и Виталием Абрамовым. Оба игрока, что называется, с именем, в представлении не нуждаются, но прошлый сезон у обоих, прямо скажем, не задался. Особенно это касается Кирилла Пилипенко, который мало играл в минувшем чемпионате КХЛ и показал совсем не ту игру, которую он демонстрировал ранее. А почему вы остановились именно на этих двух игроках? Смогут ли они помочь «Амуру», учитывая неудачный прошлый сезон в их исполнении? — Если говорить про Кирилла Пилипенко, то он был заинтересован в переходе в «Амур» еще прошлой зимой, но тогда его трансфер не состоялся, и он поехал играть в Омск. Да, у него не совсем удался прошлый сезон, и мы знаем почему это случилось. Мы рассматриваем Кирилла на роль снайпера и бомбардира, который будет забивать голы и набирать очки, потому что это то, что он очень хорошо умеет делать. При этом в «Авангарде» у него была немного другая роль, другая команда с другим тренерским стилем. Но мы надеемся, что у нас Кирилл снова предстанет тем классным игроком, которым он был в сезонах 2023/2024 и 2024/2025, и будет радовать хабаровских болельщиков голами и передачами. Он это однозначно умеет делать. А что касается Виталия Абрамова, то у него прошлый чемпионат тоже получился не самым выразительным по сравнению с его же позапрошлым сезоном, но в нашей команде он должен получить другую роль и другое игровое время. Кроме того, он достаточно универсален, поэтому мы смотрим на его переход в «Амур» с оптимизмом. — Также вы сохранили двух лидеров прошлогоднего состава — Олега Ли, который уже стал практически родным для Хабаровска, и Ярослава Лихачева, который провел свой лучший сезон в карьере в минувшем чемпионате за хабаровскую команду. Получается, вот эти четверо игроков, Абрамов, Пилипенко, Лихачев и Ли, потенциально являются главной ударной силой «Амура» в атаке? — Это покажет только предстоящий сезон. Для начала надо посмотреть на то, как тренерский штаб распределит игроков по звеньям. Мы видим, что у нас сейчас есть достаточно большая вариативность, поэтому пока сложно прогнозировать кто с кем будет играть в новом сезоне. Сейчас начнутся сборы, тренерский штаб попробует игроков в разных сочетаниях и проанализирует, у кого с кем лучше получается играть вместе, и дальше уже что-то будет ясно. А пока я бы не стал ограничиваться только теми ребятами, которых вы назвали. Только сезон покажет, кто будет нашей главной ударной силой. Надеюсь, что все сразу будут такой силой. — С «Локомотивом» переговоры по трансферу Ярослава Лихачева тяжело шли? И сам Ярослав действительно был заинтересован в своем переходе в «Амур»? — Наверное, это был основной фактор, из-за которого сделка с «Локомотивом» в принципе состоялась. Мы можем поблагодарить руководство ярославского клуба за то, что они пошли навстречу Ярославу, услышав его желание перейти в «Амур». Это было непросто, переговоры шли долго и сложно, но хорошо, что они завершились успешно для нас. Мы очень рады тому, что Ярослав теперь у нас, и понятно, что мы надеемся на него как на лидера нашей команды. — А мы вот с вами все говорим о крайних нападающих, а как в «Амуре» обстоят дела с центральными нападающими? Всем известно, что центрфорвард — это крайне дефицитная позиция в России, найти качественного «центра», да еще и уговорить его ехать на Дальний Восток — задача очень сложная. Тем не менее, сейчас в «Амуре» из центральных нападающих есть Артем Шварев, Александр Дергачев, Максим Кровяков и Иван Климович, а также могут сыграть в центре Федор Храпов и Андрей Крутов, которые являются универсальными игроками. Всего шесть человек — по количеству вроде бы достаточно, но устраивает ли вас качество нынешней центральной оси в «Амуре»? Или она требует усиления? — Мы довольны теми ребятами, которые у нас есть. Но, в то же время, мы ищем возможность усилить наш состав, в том числе и центральную ось. Для многих наших ребят это отличная возможность проявить себя и громко заявить о себе в новом сезоне. Мы дадим такой шанс каждому из них, но параллельно мы все время ищем возможности для усиления нашей команды во всех линиях, в том числе и в центре. — А есть ли сейчас у вас какие-то «центры» на примете? — У нас есть список игроков, которых мы рассматриваем как усиление нашей команды на разных позициях. Мы смотрим их игру вместе с тренерским штабом и анализируем ее. В целом, это такой непрекращающийся процесс. — А куда внезапно пропал Евгений Грачев? Его нет в составе команды на сайте «Амура», и вообще по нему нет никаких новостей в последнее время (интервью было записано до появления новости о переходе Евгения Грачева в тренерский штаб «Амура»). — Наверное, сейчас прозвучит небольшой инсайд, но в скором времени мы опубликуем официальную информацию по поводу Евгения Грачева. А какую именно — предлагаю сохранить интригу и дождаться пресс-релиза от нашего клуба. — А вообще насколько важны в любой команде, в том числе и в «Амуре», такие форварды как Александр Дергачев или Евгений Грачев, которые набирают очень мало очков и, в целом, мало полезны в атаке в плане набора очков, но зато выполняют огромный объем черновой работы, ведут силовую борьбу, хорошо играют на вбрасывании, ловят на себя шайбу и выходят в меньшинстве. Нужны ли «Амуру» такие форварды? Потому что многие болельщики нередко спрашивают, мол, зачем нам такие нападающие, которые почти не набирают очки из года в год. Что вы можете ответить этим болельщикам? — Как и в любом деле, в каждой команде важен баланс. Кто-то должен забивать голы и отдавать передачи, а кто-то должен блокировать броски и вести силовую борьбу. Конечно, все это должны делать все игроки, но кто-то больше должен забивать, потому что он выходит в большинстве, а кто-то должен шайбы на себя ловить, выходя в меньшинстве. Поэтому абсолютно точно, что все игроки, находящиеся в команде, важны, и у каждого из них своя роль и тренерское задание. По одним голам и передачам оценивать игрока, в том числе форварда, точно неправильно. Игроки такого плана, как Грачев в нашем составе есть, и без них никуда. Поэтому в этом плане болельщикам все же стоит понимать, что не все должны быть бомбардирами, кому-то надо и «рояль таскать», чтобы другие могли на нем «играть». Плюс тот же Женя Грачев хорош на «точке», что тоже очень важно. — А как вы оцените нынешний тренерский штаб «Амура»? Почему вы приняли решение продлить контракт с главным тренером Александром Андриевским, поменяв половину его помощников? Все же формально Андриевский задачу на сезон не выполнил, не сумев вывести «Амур» в плей-офф. — Да, руководством нашего клуба было принято решение продлить контракт с Александром Леонидовичем, но половину его помощников мы действительно решили поменять в силу того, что задача на сезон все-таки не была выполнена. Мы постарались усилить не только состав игроков, но и наш тренерский штаб, а также немного видоизменить его. В целом на данный момент мы довольны тем тренерским штабом, который у нас есть. Но в нем тоже возможны какие-то дополнительные усиления. — При этом вы сами отметили, что главной проблемой «Амура» в прошлом сезоне была слабая игра в большинстве, а я бы еще добавил туда и низкую реализацию голевых моментов в целом, в том числе при игре в равных составах. В связи с этим вы заменили тренера по нападающим и игре в большинстве — на эту должность в клуб пришел Павел Десятков, ранее работавший главным тренером в КХЛ в течение нескольких лет. Как вы считаете, способен ли он решить эту вечную проблему «Амура» и усилить игру команды в атаке и в большинстве? — Во-первых, Павел Николаевич последние несколько сезонов работал главным тренером в «Витязе» и «Ладе», но мы, собирая по нему информацию, также учитывали его опыт работы помощником у Олега Браташа в «Ладе» в тот сезон, когда тольяттинская команда хорошо смотрелась и вышла в плей-офф. На наш взгляд, Павел Николаевич однозначно усилил наш тренерский штаб. Он уже достаточно опытный тренер, но при этом он очень энергичный и, так сказать, работоспособный человек. Нам уже нравится то взаимодействие, которое сейчас происходит в нашем тренерском штабе. — Буквально сегодня официально начинаются предсезонные сборы «Амура», в которых пока примут участие только игроки с двухсторонними контрактами, а с 1 августа к ним присоединятся остальные хоккеисты. А будете ли вы привлекать к этим сборам игроков молодежной команды «Амурские Тигры»? И есть ли в составе «молодежки», на ваш взгляд, перспективные хоккеисты, которые могут заиграть в команде КХЛ прямо сейчас? — Да, мы привлечем к этим сборам 10 игроков «Амурских Тигров». Тренерский штаб «Амура» уже следит за тренировками молодежной команды и берет к себе «на карандаш» некоторых игроков «Тигров». А что касается перспективных игроков, то да, в нашей «молодежке» действительно есть неплохие ребята, и при должном отношении к себе и к своей работе из них действительно могут получиться отличные игроки. — А какой хоккей вы вообще хотите видеть в исполнении «Амура»? Все же есть два основных стиля игры — системный силовой хоккей с акцентом на оборону и строгой игрой по схеме и тренерскому заданию, а также красивый атакующий хоккей с «ажурными» комбинациями, большими скоростями, дриблингом и постоянным давлением на соперника. Какой стиль вам лично ближе? — Я выступаю за баланс между этими двумя стилями. Мы однозначно хотим атаковать, забивать, играть с шайбой, никто не будет говорить игрокам, чтобы они отдали шайбу сопернику и всей командой оборонялись весь матч. Мы все выступаем за то, чтобы наша команда часто играла в атаке, создавала хорошие моменты и много забивала. Но в то же время есть некие правила игры без шайбы, где как раз нужна система и порядок. Поэтому важны оба стиля, и мы надеемся, что у нас получится соблюсти этот баланс в течение всего следующего сезона, много забивать и как можно меньше пропускать. — И в завершение хочется услышать ваше обращение к болельщикам «Амура» перед стартом предсезонных сборов. Что бы вы хотели пожелать огромной и очень преданной армии поклонников вашего клуба? — В первую очередь я хотел бы сказать болельщикам слова благодарности, так как-то, как болеют в Хабаровске лично для меня стало большим откровением. Я с первого дня своего нахождения в «Амуре» говорю об этом. Это произвело на меня самое сильное впечатление, потому что «Амур» в разные годы показывал, скажем так, разные результаты, но то, что «Платинум Арена» всегда заполнена, как люди живут игрой, сколько людей ходит по городу в символике «Амура» — это все на самом деле очень мотивирует. И мы, конечно, постараемся сделать свою работу максимально хорошо и как можно чаще радовать наших болельщиков.