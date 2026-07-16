Жители Киренска пожаловались, что ездят к врачам по дороге с медведями

«Она проходит по госстандарту как “дорога третьей категории”. Просто ниже уже невозможно поставить. Когда сухо, еще более-менее, после дождя все превращается в кашу. Плюс летом у нас ходят медведи. Элементарно, остановился, извините, по естественным человеческим нуждам, а за кустом может подкарауливать мишка. Есть участок, что между собой мы называем Ковыхто — 300 километров бездорожья без связи. Там никто не поможет, если что. Однажды семья не успела на самолет, пожилую больную женщину повезли в маршрутке, и ей стало плохо именно там. Домой привезли ее труп», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».