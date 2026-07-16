Цикл литературных экскурсий провели для хабаровчан

Проект «Шёл по городу писатель» объединил классиков, Хабаровск и любителей литературы. Причём, любить литературу надо настолько беззаветно, что готов за неё в огонь и воду. То есть под дождь и в жару, ведь лекции о писателях для читателей проводились под открытым небом, сообщает hab.aif.ru.
Сделать литературные прогулки по городу придумали в творческом объединении «АВТОРучка», а поручили их профессионалу — настоящему профессору филологии. К каждой экскурсии профессору пришлось готовиться отдельно и искать дополнительную информацию — по задумке требовалось связать классика и Хабаровск. А как это сделать, если Пушкин, допустим, даже не догадывался о существовании города, где хочется жить? Впрочем, Александр Сергеевич покинул бренный мир до его основания.
«Мы решили, что будем проводить экскурсии по улицам, которые носят имена литераторов. И рассказывать заодно о самих этих местах. Так коснёмся истории города и представим писателей и поэтов живыми людьми, а не картонными, как часто подают их в школе», — говорит доктор филологических наук, профессор высшей школы русской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации ТОГУ Виктория Приходько.
Для пробного цикла отобрали первую пятёрку: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Гайдара и Петра Комарова. Начали, естественно, с Пушкина. Все-таки считается, что с него и вся русская литература началась! Дебютная лекция шла под дождеём, но это не отпугнуло собравшихся.
«Когда ещё такая возможность выпадет послушать профессора! Конечно, кое-что из сказанного мне было известно, но многое узнала впервые», ― поделилась хабаровчанка Надежда.
Лето не долго капризничало — следующие лекции хоть и начинались вечером, но продолжались в тридцатиградусную жару. Думаете, это стало преградой для истинных ценителей печатного слова? Правильно, думаете ― спешили на прогулки и подолгу не отпускали профессора, читали стихи, задавали вопросы и обсуждали книги.
На экскурсии приходили с детьми и с друзьями, слушали и ходили, наматывая шаги и впитывая знания. Детям скучать не пришлось — для них приготовили викторину с призами. А для взрослых на заключительной прогулке по улице Гоголя спрятали пасхалочку — камушек с профилем Николая Васильевича. Его нарисовала одна из участниц литературных прогулок, чтобы зародить ещё одну новую традицию.
«Захотелось сделать что-то приятное, поддержать проект. На всякий случай заготовила камни для продолжения экскурсий — нарисую и других писателей. Интересно, что стоило оставить мой камушек с Гоголем, который я окрестила “моголем”, как в чате проекта уже придумали легенду, что нашедшему его непременно придёт удача. Надеюсь, так и будет — наш “моголь” уже исчез с улицы», — смеётся хабаровчанка Ирина.
«А я мечтаю, что проект продолжится, и мы прогуляемся по тем улицам, где ещё не были. В Хабаровске 1698 улиц, 35 из них названы в честь литераторов. И шесть носят имена местных авторов, прославлявших Хабаровский край и Дальний Восток: В. Арсеньева, А. Вахова, П. Комарова, В. Сысоева, Д. Нагишкина, А. Фадеева. Очень интересно про них узнать тоже», — делится участник экскурсий Евгений.
Планируется, что проект возобновится после летних каникул.