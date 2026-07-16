Цикл литературных экскурсий провели для хабаровчан

«А я мечтаю, что проект продолжится, и мы прогуляемся по тем улицам, где ещё не были. В Хабаровске 1698 улиц, 35 из них названы в честь литераторов. И шесть носят имена местных авторов, прославлявших Хабаровский край и Дальний Восток: В. Арсеньева, А. Вахова, П. Комарова, В. Сысоева, Д. Нагишкина, А. Фадеева. Очень интересно про них узнать тоже», — делится участник экскурсий Евгений.