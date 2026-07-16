Высокоскоростную цель и восемь БПЛА сбили в Воронежской области: есть повреждения

Сирены в Воронеже вчера включали несколько раз. Два раза в регионе объявлялась ракетная опасность: первый раз — в 11:44 с отбоем в 12:24, а во второй — в 12:27. Отмена последовала в 12:40. Кроме того, в 15:09 была объявлена опасность атаки БПЛА в Воронежской области. Сигнал тревоги в связи с непосредственной угрозой удара беспилотника в Воронеже прозвучал в 15:50.