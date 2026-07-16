Венера и молодая Луна сойдутся на вечернем небе Южного Урала

Вечером 17 июля жители Урала смогут стать свидетелями красивого астрономического явления. Сразу после захода солнца на западе, низко над горизонтом, появится тонкий серп молодой Луны, а чуть выше зажжется Венера. Оба светила будут видны невооруженным глазом, но наслаждаться зрелищем долго не получится, сообщает «Башинформ» со ссылкой на Уфимский планетарий.
Новолуние наступило 14 июля, поэтому сегодня освещена лишь малая часть лунного диска — около 14%. Рядом с ней расположится Венера, чей блеск достигает −4,2 звездной величины. Однако на фоне вечерней зари планета будет выглядеть не так ярко, как в полной темноте.
Наблюдать за этим космическим дуэтом можно будет примерно в течение часа после заката. Когда небо начнет темнеть, Луна первой скроется за горизонтом, а спустя еще 25 минут, около 23:15 по местному времени, за ней последует и Венера.