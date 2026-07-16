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Спасатели потушили 12 техногенных пожаров в Ростовской области

За сутки сотрудники МЧС ликвидировали почти 30 пожаров на территории Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 15 июля, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали десятки возгораний на территории Ростовской области. Об этом рассказали региональном управления МЧС.

— За сутки специалисты ликвидировали 12 техногенных пожаров, а также потушили восемь загораний сухой растительности и девять очагов возгорания мусора, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, спасатели три раза выезжали для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Всего к работе за сутки привлекались 244 человека и 61 машина спецтехники. Жителей региона просят всегда отключать электроприборы перед выходом из дома.

Напомним, одним из самых крупных происшествий 15 июля стал пожар в селе Новобессергеневка. Там из-за нарушений техники безопасности на подпольной заправке полностью сгорели семь автомобилей, а 30-летний мужчина попал в больницу с ожогами.

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