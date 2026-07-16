Представитель ВС Ирана Акраминия заявил о полном закрытии Ормузского пролива

Тегеран не откроет Ормузский пролив из-за военных угроз или давления. Об этом в четверг, 16 июля, заявил представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Акраминия.
— Приверженность условиям исламабадского меморандума о взаимопонимании, прекращение боевых действий и соблюдение прав Ирана являются нашими условиями для открытия морской артерии, — уточнил он.
По словам иранского военного, Ормузский пролив «останется закрытым до тех пор, пока не будет учтена воля Ирана».
По этой причине любые действия США и их союзников в проливе будут рассматриваться «как нарушения суверенитета, которые будут пресекаться вооруженными силами», передает Mehr.
15 июля Центральное командование США (CENTCOM) объявило о начале второй волны ударов, направленных против Ирана. Они были нацелены на иранские военные возможности, используемые для угрозы судам.
Кроме того, 14 июля американские войска завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах страны — Бушире, Чахбахаре, Джаске, Конараке, Абу-Мусе и Бендере-Аббасе.