Минприроды Самарской области опровергло перенос ликвидации мазутного озера

Сроки ликвидации мазутного озера в Самаре не менялись, заявил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов на своей странице ВКонтакте. Ранее появилась информация, что работы перенесли на 2027−2029 годы. Но, по словам министра, такие сроки и планировались изначально.