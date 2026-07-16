Мигрантов в Волгограде обяжут покупать телефон для контроля

Мигрантов, которые приезжают на заработки в Волгоград, обяжут покупать мобильный телефон с электронным профилем. Мера коснется трудовых мигрантов и тех, кто едет в Волгоградскую область надолго. Об этом на заседании комитета Совета Федерации заявил замглавы МВД Игорь Зубов.
Правило распространится на тех, кто приезжает на работу или на долгий срок. Электронный профиль в телефоне позволит МВД отслеживать местонахождение мигранта и его переезды между городами. Пилотный режим уже действует в Москве: с 1 сентября прошлого года там работает платформа «Амина», которая передает данные о местоположении иностранца. Пока требование касается всех совершеннолетних безвизовых иностранцев на границе.
«Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой или надолго, будет обязан приобрести телефон. Мы будем знать местонахождение каждого мигранта», — сказал Игорь Зубов. По его словам, телефон также заранее предупредит иностранца об истечении срока документов, — пишет life.
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