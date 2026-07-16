Мигрантов в Волгограде обяжут покупать телефон для контроля

Правило распространится на тех, кто приезжает на работу или на долгий срок. Электронный профиль в телефоне позволит МВД отслеживать местонахождение мигранта и его переезды между городами. Пилотный режим уже действует в Москве: с 1 сентября прошлого года там работает платформа «Амина», которая передает данные о местоположении иностранца. Пока требование касается всех совершеннолетних безвизовых иностранцев на границе.