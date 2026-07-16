Страховщики назвали самые дорогие для перевозки товары

«Аналитики “Zunami Брокер” провели исследование рынка грузоперевозок в ритейле. По результатам отмечено, что больше всего потерь при перевозках испытывают ритейлеры, работающие с хрупкими предметами и мелким недорогим товаром, требующим частых пополнений и сложной обработки. Наиболее убыточными для ритейла становятся грузы из сегмента товаров для дома: освещение, мебель и предметы декора», — говорится в исследовании.