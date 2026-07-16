Страховщики назвали самые дорогие для перевозки товары

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Самыми дорогими для перевозки товарами являются предметы для дома — мебель, освещение и декор, говорится в исследовании страхового брокера «Zunami Брокер», которое есть у РИА Новости.
«Аналитики “Zunami Брокер” провели исследование рынка грузоперевозок в ритейле. По результатам отмечено, что больше всего потерь при перевозках испытывают ритейлеры, работающие с хрупкими предметами и мелким недорогим товаром, требующим частых пополнений и сложной обработки. Наиболее убыточными для ритейла становятся грузы из сегмента товаров для дома: освещение, мебель и предметы декора», — говорится в исследовании.
Уточняется, что эти товары зачастую крупногабаритны или хрупки, нуждаются в усиленной упаковке, аккуратной погрузке и разгрузке, а любое нарушение технологии приводит к повреждениям и частичной утрате. При этом значительная часть ассортимента — относительно недорогие позиции, из‑за чего даже единичная логистическая ошибка делает поставку экономически бессмысленной.
Как пояснил руководитель дирекции комплексного страхования № 6 «Абсолют Страхование» Евгений Панкрухин, за последние два-три года спрос на страхование грузов со стороны компаний ритейла и e-commerce вырос примерно на 25% по портфелю в целом.
По оценке экспертов федеральной транспортной компании «Скиф-Карго», наиболее «проблемными» категориями в сборке стали хрупкие грузы: стекло, зеркала, сантехника, плитка, керамика, светильники. Повреждения происходят из-за большого количества перегрузок, соседства с разнородными грузами, слабой заводской упаковки.
Аналитики отмечают, что часто груз кажется «крепким», но плохо переносит штабелирование: это мебель, двери, фасады, ЛДСП, МДФ, столешницы.
«Убыточными считаются также бытовая техника и электроника … Жидкости, химия, краска, автохимия: протечки портят не только сам груз, но и соседние отправления. Продукты, косметика, товары с температурными ограничениями, если они ошибочно идут обычной сборкой: порча из-за задержек и несоблюдения режима», — говорится в исследовании.
Руководитель отдела ценообразования и поддержки продаж «Скиф-Карго» Оксана Чернышева говорит, что в 2026 году по сравнению с прошлым годом количество мелких повреждений, вероятно, не снизилось, а по отдельным направлениям могло вырасти из-за роста e-commerce, а также B2B-мелких партий, нагрузки на терминалы и большего числа обработок.
Эксперты также отмечают, что основная зона риска — это не магистральная перевозка, а погрузка, разгрузка, сортировка, консолидация и хранение на терминале. Так, для снижения убыточности важнее не просто страховать все подряд, а выделять «красные категории» и вводить обязательную дополнительную упаковку.