Огненная ночь: Порты Южный и Одесса попали под массированный удар

В ночь на 16 июля 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации провели операцию по поражению критически важной портовой инфраструктуры в Одесской области. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, целями ударов стали объекты в портах Одесса и Южный.