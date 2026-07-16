Донской ритейлер «Прогресс» признан банкротом с долгом в 74,5 млн рублей

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прогресс» зарегистрировано в Советском районе Ростовской области 4 июля 2018 года. Основной вид деятельности — деятельность по комплексному обслуживанию помещений. Кроме этого, компания занимается розничной продажей овощей, фруктов, электротоваров, разведением свиней и крупного рогатого скота. Учредителем является Шакаргул Эгембердиева. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.