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Донской ритейлер «Прогресс» признан банкротом с долгом в 74,5 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ритейлера ООО «Прогресс» с долгом в 74,5 млн руб. В отношении компании открыто конкурсное производство. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ритейлера ООО «Прогресс» с долгом в 74,5 млн руб. В отношении компании открыто конкурсное производство. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Суд принял решение о банкротстве ООО «Прогресс» на основании решения собрания кредиторов. Согласно представленному отчету временного управляющего, в ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены требования кредиторов в общей сумме на 74,5 млн руб.

Процедура конкурсного производства в отношении ретейлера введена до 12 января 2027 года. Арбитражным управляющим назначен Артем Лопатин.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прогресс» зарегистрировано в Советском районе Ростовской области 4 июля 2018 года. Основной вид деятельности — деятельность по комплексному обслуживанию помещений. Кроме этого, компания занимается розничной продажей овощей, фруктов, электротоваров, разведением свиней и крупного рогатого скота. Учредителем является Шакаргул Эгембердиева. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Согласно финансовой отчетности, в 2024 году выручка ритейлера выросла на 535% — до 90,6 млн руб., чистая прибыль достигла 17,5 млн руб.