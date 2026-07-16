«Мы абсолютно облажались»: Вэнс рассказал о работе с делом Эпштейна

Администрация Дональда Трампа абсолютно неправильно выстроила коммуникацию вокруг публикации документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом в подкасте Джо Рогана рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, главная ошибка была допущена бывшим генпрокурором Пэм Бонди, которая заявила, что предполагаемый «список клиентов» Эпштейна «лежит у меня на столе прямо сейчас». При этом Министерство юстиции США во время ее руководства также предоставляло консервативным комментаторам и блогерам папки под названиями «Файлы Эпштейна: этап 1» и «Рассекречено».
При этом вице-президент усомнился, что Бонди действовала злонамеренно, однако обратил внимание на то, что она «преувеличила то, что было, и то, чего не было». В результате, как отметил Вэнс, экс-прокурора «поджарили» в публичном пространстве, что привело к росту недоверия к усилиям администрации по обеспечению прозрачности в вопросе файлов Эпштейна.
«Мы абсолютно облажались с коммуникацией вокруг темы с файлами Эпштейна. Просто облажались. Но думаю ли я, что причина, по которой мы облажались с коммуникацией, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет», — заключил он.
Ранее бывший акционер Microsoft Билл Гейтс сообщил, что Эпштейн вынашивал планы шантажа в связи с его внебрачными связями. По словам Гейтса, до шантажа дело не дошло, но у Эпштейна были такие намерения.