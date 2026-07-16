«Мы абсолютно облажались»: Вэнс рассказал о работе с делом Эпштейна

При этом вице-президент усомнился, что Бонди действовала злонамеренно, однако обратил внимание на то, что она «преувеличила то, что было, и то, чего не было». В результате, как отметил Вэнс, экс-прокурора «поджарили» в публичном пространстве, что привело к росту недоверия к усилиям администрации по обеспечению прозрачности в вопросе файлов Эпштейна.