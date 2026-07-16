Адвокат Григориади уточнил нюансы механизма возврата ущерба от мошенников

1. Действует только для переводов: Если деньги были переведены без согласия владельца, то новый механизм может помочь вернуть их. Однако если под давлением мошенников был оформлен кредит, то этот порядок компенсации не применим. Для защиты от кредитных мошенников существуют другие инструменты, такие как «период охлаждения» или самозапрет на кредитование, который можно установить через портал «Госуслуги».