Адвокат Григориади уточнил нюансы механизма возврата ущерба от мошенников

Минцифры разработало новый механизм компенсации ущерба для физических лиц, пострадавших от телефонных мошенников. Однако этот механизм предназначен исключительно для возврата средств, переведённых без согласия владельца счёта. Если же мошенники заставили оформить кредит, то этот порядок не поможет. Об этом сообщил адвокат и эксперт Института экономики роста им. Столыпина Дмитрий Григориади в комментарии для ТАСС.
По словам Григориади, новый механизм имеет несколько ключевых особенностей:
1. Действует только для переводов: Если деньги были переведены без согласия владельца, то новый механизм может помочь вернуть их. Однако если под давлением мошенников был оформлен кредит, то этот порядок компенсации не применим. Для защиты от кредитных мошенников существуют другие инструменты, такие как «период охлаждения» или самозапрет на кредитование, который можно установить через портал «Госуслуги».
2. Необходимость уголовного дела: Для получения компенсации через новый механизм необходимо постановление о возбуждении уголовного дела. Это означает, что процесс возврата средств будет начинаться не в офисе банка, а в полиции.
3. Принцип «сам виноват»: Если банк и оператор связи действовали в соответствии с правилами, а владелец счёта поддался панике и сам передал мошенникам конфиденциальную информацию, то компенсации не будет.
4. Оценка качества работы: Банки и операторы связи будут самостоятельно оценивать качество своей работы и принимать решения о компенсации. Однако отказ в компенсации можно обжаловать в суде.
Григориади также отметил, что формирование судебной практики по новым законам может занять некоторое время. Он выразил уверенность, что в первый год работы механизма будут созданы жёсткие и интересные прецеденты, которые помогут защитить права пострадавших от мошенников.