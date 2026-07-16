Проспорили свободу на 7 дней: двое мажоров из Шымкента устроили гонки ради 200 тысяч

Стражи порядка выявили видеозапись в социальных сетях. Так, в кадре видно, как во время движения водители грубо нарушали Правила дорожного движения (ПДД): выезжали на полосу встречного движения, совершали опасные маневры, создавали аварийные ситуации и подвергали опасности других участников дорожного движения.