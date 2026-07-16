Улицу Киренского в Красноярске отремонтируют в этом сезоне

Сейчас в городе уже отремонтировали улицы Пограничников, 78 Добровольческой бригады, Маерчака, Елены Стасовой, проезд от Одесской до Рязанской, а также улицы Конституции СССР и Базайскую. На финишной прямой находятся работы на улицах Рязанской и Крупской. Еще на 9 объектах ремонт продолжается.