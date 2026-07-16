Улицу Киренского в Красноярске отремонтируют в этом сезоне

В Красноярске в этом году отремонтируют улицу Киренского. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин во время онлайн-встречи с жителями.
По словам Сергея Верещагина, ремонт улицы Киренского стал возможен за счет экономии средств, которая появилась при выполнении дорожной программы.
Сейчас в городе уже отремонтировали улицы Пограничников, 78 Добровольческой бригады, Маерчака, Елены Стасовой, проезд от Одесской до Рязанской, а также улицы Конституции СССР и Базайскую. На финишной прямой находятся работы на улицах Рязанской и Крупской. Еще на 9 объектах ремонт продолжается.
Всего в большом Красноярске в этом сезоне планируют привести в порядок 52 дороги и 4 мостовых сооружения. Работы идут в разных районах города, чтобы обновить как крупные магистрали, так и участки, важные для жителей конкретных микрорайонов.