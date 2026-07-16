Глава «Норникеля» рассказал президенту России о перспективных проектах и социальных программах компании

В преддверии дня компании президент «Норникеля» Владимир Потанин встретился с главой государства Владимиром Путиным и рассказал о работе предприятия, перспективных проектах и социальных программах для сотрудников и регионов.
Владимир Потанин отметил, что последние пять лет, когда компания, как и вся страна, работает в сложных условиях, «Норникель» сумел приобрести много полезных навыков, касающихся выходов на новые рынки, поиска новых вариантов платежей и создания логистических цепочек. На производстве внедрено новое программное обеспечение, позволившее полностью заменить зарубежные аналоги.
«Мы не только соблюдаем высокие социальные стандарты, но и выполняем наши экологические обязательства. За последнее время только в Норильском промышленном районе более 10 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. В области экологии мы по прошлому году примерно в полтора раза, а по этому году в два раза перевыполняем наши обязательства по программе “Чистый воздух”», — подчеркнул Владимир Потанин.
Президент «Норникеля» пояснил, что самый большой вклад в улучшение экологии дала «Серная программа». Оставшуюся ее часть компания надеется выполнить исключительно за счет российских разработок.
«Наши результаты по прошлому и этому году говорят о том, что мы к этим сложным условиям, в которых мы работаем, практически полностью адаптировались. Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объёмы добычи руды: в этом году — более 17 миллионов тонн в Норильском промышленном районе. Нам удалось переломить негативную тенденцию в производительности труда и перейти к росту производительности труда. Мы рассчитываем, что в дальнейшем это станет нашим приоритетом», — отметил Владимир Потанин.
Глава компании пояснил, что «Норникель» активно применяет автоматизацию производства, а также пытается внедрить роботизацию горных работ, используя для этого искусственный интеллект. В прошлому году эффект от его внедрения составил порядка 10 миллиардов рублей. Мы рассчитываем к 2030 году эффект от этих новых технологий довести до 30 миллиардов.
«Причём это не какие-то мечты или необоснованные планы, а у нас есть конкретные наработки с нашими партнёрами, в частности с нашими белорусскими партнёрами, с компанией “БелАЗ”. Мы не только традиционно технику горную поставляем и ремонтируем для Норильска, но и приступили к программе создания горной техники — агрегатов нового поколения, которые могут в автономном, беспилотном режиме работать под землёй. Мы оптимистично смотрим на результаты, первые тестирования такого рода технологий. Мы рассчитываем поделиться с коллегами такими разработками, в случае если они будут успешными. Ну и в каком-то смысле от запуска такого рода агрегатов под землёй до безлюдной шахты нам пара шагов осталась», — рассказал Владимир Потанин.
Президент «Норникеля» рассказал о том, какой сейчас спрос на российские металлы и какие новые материалы на их основе создает компания, чтобы расширить сферы сбыта как на внутреннем рынке, так и на зарубежных.
Владимир Потанин рассказал, что сейчас в компании работает порядка 85 тысяч человек. Средняя заработная плата составляет 217 тысяч рублей — в два раза выше средней по России. Дополняется это все очень хорошим социальным пакетом.
«У нас люди ездят бесплатно в отпуск и обратно возвращаются. Мы ведём большие программы по медицинскому страхованию, у нас очень хороший охват добровольным медицинским страхованием сотрудников. Кстати, я упомянул о людях, которых улучшили свои жилищные условия. Но это не считая тех, кто по инициированной вами в 2010 году, когда вы были в Норильске, программе переселения (тоже совместным финансированием “Норильского никеля” и там были государственные средства), но это ещё 10 тысяч семей, которые переехали, как норильчане говорят, на материк и в более комфортные условия попали», — пояснил Владимир Потанин.