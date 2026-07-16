Глава «Норникеля» рассказал президенту России о перспективных проектах и социальных программах компании

«У нас люди ездят бесплатно в отпуск и обратно возвращаются. Мы ведём большие программы по медицинскому страхованию, у нас очень хороший охват добровольным медицинским страхованием сотрудников. Кстати, я упомянул о людях, которых улучшили свои жилищные условия. Но это не считая тех, кто по инициированной вами в 2010 году, когда вы были в Норильске, программе переселения (тоже совместным финансированием “Норильского никеля” и там были государственные средства), но это ещё 10 тысяч семей, которые переехали, как норильчане говорят, на материк и в более комфортные условия попали», — пояснил Владимир Потанин.