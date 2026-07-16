«Отсасывать яд»: красноярские врачи развеяли мифы об укусах змей

Токсикологи Красноярской больницы скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича рассказали, что делать при укусе змеи и какие народные способы могут только навредить.
По словам врачей, количество пациентов после укусов змей в Красноярске за последние десятилетия почти не изменилось. Такие случаи остаются единичными. Чаще всего люди страдают не случайно, а после попыток поймать змею, потрогать ее, сделать селфи или потыкать палкой.
Однако, в парке «Роев ручей» сообщили о пике летней активности змей. К середине лета уже зафиксировано 10 укусов. Специалисты просят быть внимательными в вечерние часы — именно в это время змеи наиболее активны.
В больнице отмечают, что змеи, которые обитают в Сибири, редко вызывают тяжелые последствия. За многие годы практики летальных случаев после укусов гадюк и щитомордников специалисты не фиксировали. Врачи предупреждают, что отсасывать яд, прижигать ранку или накладывать жгут нельзя. Эти методы не помогают, но могут привести к ожогам, инфекции, нарушению кровотока или другим осложнениям.
Не нужна в большинстве случаев и срочная сыворотка. По словам специалистов, при укусах местных змей риск от ее введения может быть выше пользы, вплоть до тяжелой аллергической реакции. Если змея все же укусила, врачи советуют обработать ранку антисептиком, наложить повязку и принять антигистаминный препарат по инструкции. С руки нужно снять кольца и браслеты, чтобы они не мешали при отеке. Поврежденную конечность лучше зафиксировать.
После укуса необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если самочувствие нормальное. В первые три дня отек и реакция на яд могут усилиться, поэтому за состоянием пострадавшего должны наблюдать специалисты.