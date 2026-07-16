«Отсасывать яд»: красноярские врачи развеяли мифы об укусах змей

Не нужна в большинстве случаев и срочная сыворотка. По словам специалистов, при укусах местных змей риск от ее введения может быть выше пользы, вплоть до тяжелой аллергической реакции. Если змея все же укусила, врачи советуют обработать ранку антисептиком, наложить повязку и принять антигистаминный препарат по инструкции. С руки нужно снять кольца и браслеты, чтобы они не мешали при отеке. Поврежденную конечность лучше зафиксировать.