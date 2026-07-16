Председатель ЖСК «Култаево» получил условный срок за мошенничество

Как установило следствие и было доказано в суде, с сентября 2020 по октябрь 2021 года председатель ЖСК не оформлял целевые займы и кредиты на строительство многоквартирного дома, а привлекал деньги граждан. Пользуясь служебным положением, он заключал договоры купли-продажи паев по стоимости конкретных квартир в строящемся доме. При этом председатель ЖСК «Култаево» сознательно игнорировал требования ФЗ № 214, регулирующие отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.