Социологи УрФУ: Скорость сокращения населения Свердловской области замедляется

Они изучили демографические данные с 2010 года. По отношению к 2016-му, когда численность населения региона за последние 20 лет была максимальной, в 2025-м стало на 108,6 тысяч человек меньше (2,5 процента).
«В последние годы наблюдается относительно положительная тенденция — снижается скорость сокращения численности населения. Если в 2021 и 2022 годах потери населения региона ежегодно составляли 25 тысяч человек, то в 2023-м объем потерь уменьшился до 16,5 тысяч, а в 2024-м — до 1,2 тысячи», — поясняет профессор кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления Анна Багирова.
По мнению экспертов, причина в удачном сочетании в регионе следующих процессов — рождаемости, смертности, миграционных потоков.
Кстати
Свердловская область — пятый по общей численности населения субъект РФ (после Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга). Средняя численность населения области за 2025 год — 4,221 миллиона человек.