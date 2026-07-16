Заснул за рулем и протаранил фуру: в Иркутской области пострадали четверо, в том числе двое детей

На трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе произошло ДТП с участием кроссовера и большегруза. По предварительным данным, 45-летний водитель Mazda, направляясь в сторону областного центра, уснул за рулем, потерял контроль и выехал на встречку, где столкнулся со Scania под управлением 53-летнего мужчины. В результате аварии пострадали водитель кроссовера, 47-летняя пассажирка и двое мальчиков в возрасте 11 и 8 лет. Все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Полиция проводит проверку. Источник: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/дтп.mp4