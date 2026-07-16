Многодетный отец отправился в колонию за драку возле бара в Елизово

В марте этого года 36-летний мужчина выпивал с приятелями в местном кафе. Выйдя на улицу, они начали ссориться с другой отдыхавшей там же компанией. Мужчина нашел в кустах металлическую трубу и ударил по голове одного из оппонентов. Потерпевший получил тяжелую травму головы и долго лечился. Учитывая признание вины, наличие 4 детей, беременность супруги, противоправное поведение потерпевшего и позицию гособвинения осужденному дали 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Фигуранта взяли под стражу в зале суда, так же он должен выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 750 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.