OpenAI выпустила клавиатуру для работы с ИИ‑агентами

В начале июля Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже корпоративных секретов. Компания также обвинила OpenAI в том, что та использовала конфиденциальную информацию для обращения к производственным партнерам Apple — в частности, попросив одного из них продемонстрировать технологию по финишной обработке металла на устройствах.