OpenAI выпустила клавиатуру для работы с ИИ‑агентами

Американская компания OpenAI представила свое первое устройство — компактную клавиатуру Codex Micro, разработанную совместно с брендом Work Louder.
Новинка позиционируется как «командный центр» для работы с ИИ‑агентами: она подключается к компьютеру и позволяет управлять чат‑ботами, не переключаясь между окнами. Стоимость гаджета составляет $230.
Клавиатура оснащена 13 механическими переключателями, сенсорным датчиком, поворотным регулятором и плоским джойстиком. Джойстик можно наклонять для запуска типичных сценариев: просмотр программного кода, отладка, рефакторинг. Регулятор отвечает за настройку уровня «рассуждений» ИИ — от быстрых ответов до глубокого анализа.
Ключевая особенность нового девайса — RGB‑подсветка, которая в реальном времени показывает статус ИИ-агентов: обдумывание, выполнение, ожидание или готовность.
Устройство работает через Bluetooth или USB‑C, совместимо с Mac и Windows. Корпус выполнен из поликарбоната и алюминия с ЧПУ‑обработкой.
В начале июля Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже корпоративных секретов. Компания также обвинила OpenAI в том, что та использовала конфиденциальную информацию для обращения к производственным партнерам Apple — в частности, попросив одного из них продемонстрировать технологию по финишной обработке металла на устройствах.
В 2024 году Apple заключила соглашение с OpenAI об использовании технологий для модернизации своих продуктов, включая цифрового помощника Siri. Однако в OpenAI остались недовольны тем, как Apple внедрила ChatGPT, и даже рассматривали возможность обращения в суд. В январе Apple объявила о сотрудничестве с Google в области искусственного интеллекта.
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