Более 5,5 тысяч нижегородцев обратились за помощью из-за укусов клещей

Клещевой вирусный энцефалит: 4 случая (в том числе у ребенка 12 лет) в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах. Все заболевшие не обращались за экстренной профилактикой. Иксодовый клещевой боррелиоз: 28 лабораторно подтвержденных случаев среди взрослого населения в Нижнем Новгороде, Шахунье и еще девяти муниципальных округах. В 96% случаев инфицирование произошло на территории области.