Более 5,5 тысяч нижегородцев обратились за помощью из-за укусов клещей

Всего с начала сезона к медикам обратились 5540 жителей региона, из них 1515 детей из-за укусов клешей. Количество пострадавших на 13% ниже среднемноголетнего уровня. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В результате проведенного мониторинга наибольшее число укусов зафиксировано в Павловском (326), Приокском районе Нижнего Новгорода (381), а также в городских округах Дзержинск (306) и Бор (293).
Эпидемиологическая обстановка осложняется выявленными заболеваниями:
Клещевой вирусный энцефалит: 4 случая (в том числе у ребенка 12 лет) в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах. Все заболевшие не обращались за экстренной профилактикой. Иксодовый клещевой боррелиоз: 28 лабораторно подтвержденных случаев среди взрослого населения в Нижнем Новгороде, Шахунье и еще девяти муниципальных округах. В 96% случаев инфицирование произошло на территории области.
Лабораторные исследования показали высокую зараженность паразитов: каждая пятая особь является переносчиком инфекции.
Выявлено 1153 клеща, инфицированных боррелиями (19%), 13 — вирусом энцефалита, 234 — анаплазмами и 36 — эрлихиями. Экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 867 человек, из которых 840 — дети. Прививки против вируса сделали почти 16 тысяч жителей региона.
Специалисты напоминают правила безопасности при посещении лесов и дачных участков:
используйте репелленты и надевайте светлую закрытую одежду; проводите самоосмотры каждые 10−15 минут, уделяя внимание швам и воротнику; избегайте густой травы и затененных мест для отдыха.
При обнаружении присосавшегося насекомого необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику для его удаления. Исследование клеща проводится за счет личных средств граждан. Лицам до 18 лет, не привитым от энцефалита, иммуноглобулин вводится без учета результатов анализа.
Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» принимают насекомых на исследование по адресам в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Боре, Кстове и Шахунье. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем ведомства.
Напомним. на прошлой неделе 12-летний ребенок заразился клещевым энцефалитом в Нижегородской области.