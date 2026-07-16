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Режим опасности БПЛА действует в Нижегородской области 16 июля

Сообщения с предупреждением жители региона получили 15 июля.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области ввели режим опасности БПЛА. Предупреждения об этом жители региона получили от РСЧС вечером 15 июля.

Утром в четверг режим беспилотной опасности в области все еще сохраняется. Граждан просят соблюдать спокойствие.

Также минувшим вечером аэропорт имени Чкалова в столице Приволжья ограничивал использование воздушного пространства. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Напомним, в Нижегородской области начала работать карта, позволяющая узнать, на каких АЗС есть бензин. Также с ее помощью можно выяснить, где есть очереди на заправку.

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