Режим опасности БПЛА действует в Нижегородской области 16 июля

В Нижегородской области ввели режим опасности БПЛА. Предупреждения об этом жители региона получили от РСЧС вечером 15 июля.
Утром в четверг режим беспилотной опасности в области все еще сохраняется. Граждан просят соблюдать спокойствие.
Также минувшим вечером аэропорт имени Чкалова в столице Приволжья ограничивал использование воздушного пространства. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Напомним, в Нижегородской области начала работать карта, позволяющая узнать, на каких АЗС есть бензин. Также с ее помощью можно выяснить, где есть очереди на заправку.
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