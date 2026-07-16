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Суперкубок России по футболу встретили в аэропорту Нижнего Новгорода

Трофей в город доставили экс‑капитаны «Спартака» и «Зенита» Денис Глушаков и Алексей Игонин, выступающие в роли амбассадоров турнира.

Суперкубок России заглянул в аэропорт имени Чкалова: Нижний Новгород встречает главный трофей футбольного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

15 июля аэропорт имени Чкалова на несколько часов стал эпицентром футбольной атмосферы: в терминале представили Суперкубка России — трофея, который определит обладателя первого титула нового сезона.

Уже в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде состоится решающая игра — на поле выйдут питерский «Зенит», защищающий звание чемпиона страны, и московский «Спартак», завоевавший Кубок России.

Особую торжественность моменту придало присутствие футбольных легенд: трофей в город доставили экс‑капитаны «Спартака» и «Зенита» Денис Глушаков и Алексей Игонин, выступающие в роли амбассадоров турнира.

Пассажиры и сотрудники аэропорта не упустили шанс стать частью события: с удовольствием делали фото со звёздами футбола, брали автографы и заряжались победным настроением. После остановки в аэропорту трофей продолжил путешествие — отправился в тур по Нижегородской области, даря болельщикам яркие эмоции и предвкушение большого матча.

Ранее билеты на Суперкубок по футболу в Нижнем Новгороде были проданы. Продажа билетов на матч 18 июля стартовала в 14:00 часов, но билеты успели раскупить за полтора часа.