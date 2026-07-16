Суперкубок России по футболу встретили в аэропорту Нижнего Новгорода

Пассажиры и сотрудники аэропорта не упустили шанс стать частью события: с удовольствием делали фото со звёздами футбола, брали автографы и заряжались победным настроением. После остановки в аэропорту трофей продолжил путешествие — отправился в тур по Нижегородской области, даря болельщикам яркие эмоции и предвкушение большого матча.