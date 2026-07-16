Нижегородское правительство пока не планирует внедрять QR-коды для заправки авто

Внедрять QR-коды для заправки автомобилей пока не планируют в Нижегородской области. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам оперштаба заявил о возможном введении отпуска топлива по QR-кодам в регионе. Такая система, по его мнению, позволит справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС.
Пилотную территорию, где отработают такой механизм, определят позднее. На ее примере можно будет отладить систему и затем масштабировать на весь регион.
«Решения о запуске, а также дата и территории для введения QR-кодов будут озвучены в зависимости от развития ситуации», — пояснили в ведомстве.
Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.
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