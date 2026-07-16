Нижегородское правительство пока не планирует внедрять QR-коды для заправки авто

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам оперштаба заявил о возможном введении отпуска топлива по QR-кодам в регионе. Такая система, по его мнению, позволит справедливо распределять бензин в условиях его дефицита и гарантировать каждому, что он точно сможет заправить определенный объем топлива в фиксированный срок на конкретных АЗС.