Экспертиза одобрила проект капремонта исторического здания школы № 21 в Калининграде

Здание Кёнигсбергской академии художеств построили по проекту архитектора Фридриха Ларса в 1913—1919 годах. С 1948-го там размещается общеобразовательная школа № 21. В 1965 году ей присвоили имя лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, который учился в этом учебном заведении в 1949—1953-х.