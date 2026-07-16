Экспертиза одобрила проект капремонта исторического здания школы № 21 в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Школа расположена на улице Бассейной, 40. Проект ремонта крыши и фасада проходил государственную экспертизу. Документацию разработало ООО «Авалон-Про».
Летом 2025 года в здании проводили ремонтные работы. Раньше в учреждении было всего два туалета, из городского бюджета выделили средства на создание дополнительных санузлов. Также провели благоустройство входной зоны и установили пропускную систему доступа.
Здание Кёнигсбергской академии художеств построили по проекту архитектора Фридриха Ларса в 1913—1919 годах. С 1948-го там размещается общеобразовательная школа № 21. В 1965 году ей присвоили имя лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, который учился в этом учебном заведении в 1949—1953-х.