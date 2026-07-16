Супруги в США три года держали приемную дочь в запертой комнате

Сотрудники правоохранительных органов в США арестовали пару по обвинению в жестоком обращении с 12-летней приемной дочерью. Об этом случае рассказали в People.
По данным следствия, Дженнифер и Джоэл Конерт три года держали девочку в запертой комнате без туалета. По словам ребенка, из-за этого ей приходилось справлять нужду под себя, а затем стирать одежду.
Спала она на надувном матрасе. Спальня закрывалась только снаружи, окно тоже не открывалось. Кроме того, в помещении стоял генератор белого шума, который заглушал любые звуки.
Иногда ребенка выпускали помыться во дворе. При этом у супругов было еще шестеро биологических детей. Все они жили в нормальных условиях — у них были чистые комнаты, игрушки, личные вещи.
В ходе расследования выяснилось, что девочка подвергалась физическому насилию. За неделю до начала разбирательств Дженнифер таскала ее за волосы и била по лицу.
До этого в США также была арестована 70-летняя Бренда Дойч из штата Миссури, которую обвиняют в обмене приемной дочери-подростка на обезьяну.
Помимо этого, в Германии судят 45-летнего местного жителя, который обвиняется в жестоком обращении с приемными дочерьми, незаконном лишении свободы и причинении тяжких телесных повреждений.