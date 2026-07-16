Французский хореограф Амодио заявил, что не боялся поездки в Россию

До этого Mash писал, что уехавший в Италию певец и музыкальный продюсер Константин Меладзе якобы ведет переговоры о возвращении в Россию, чтобы контролировать свой бизнес. По информации авторов публикации, в России у него остались проекты, которые резко увеличили прибыль в прошлом году. Уточняется, что его лейбл Meladze Music заработал более 100 миллионов рублей по итогам 2025 года.