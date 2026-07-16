Французский хореограф Амодио заявил, что не боялся поездки в Россию

Чемпион Европы по фигурному катанию 2011 года и хореограф Флоран Амодио заявил, что не сомневался в решении приехать в Россию. По его словам, здесь живут его близкие друзья, которых он считает семьей.
Французский специалист отметил, что нынешняя ситуация остается непростой, однако это не повлияло на его решение. Он добавил, что как тренер считает важным помогать молодым фигуристам независимо от страны.
— Да, безусловно, сейчас сложные времена, но в России одни из лучших моих друзей, которые для меня как семья, — сказал Амодио.
Ранее стало известно, что хореограф поставил новую программу чемпиону России по прыжкам 2025 года Николаю Угожаеву, а также примет участие в тренировочных сборах штаба Александра Волкова в Подмосковье, передает сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
До этого Mash писал, что уехавший в Италию певец и музыкальный продюсер Константин Меладзе якобы ведет переговоры о возвращении в Россию, чтобы контролировать свой бизнес. По информации авторов публикации, в России у него остались проекты, которые резко увеличили прибыль в прошлом году. Уточняется, что его лейбл Meladze Music заработал более 100 миллионов рублей по итогам 2025 года.