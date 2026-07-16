В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трёх стран

С 13 по 15 июля в Хабаровске прибывала делегации Китайской Народной Республики во главе с исполняющим обязанности директора Департамента по увековечению памяти павших героев Министерства по делам отставных военнослужащих КНР Ли Цзиньсянем. Визит прошел в рамках очередного раунда российско-китайских межмидовских консультаций по вопросам сохранения памяти о совместной борьбе против милитаристской Японии во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В состав китайской делегации вошли родственники китайских бойцов, служивших в легендарной 88-й отдельной стрелковой бригаде 2-го Дальневосточного фронта Красной Армии, которая сыграла важную роль в разгроме японских войск на Дальнем Востоке. Ключевым событием визита стала церемония возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному бойцам 88-й отдельной стрелковой бригады, которая состоялась в селе Вятское. От регионального правительства в торжественном мероприятии принял участие вице-губернатор Сергей Кузнецов.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
1 / 5.
«Плечом к плечу с советскими офицерами и солдатами сражались китайские товарищи. Лучшим примером общей борьбы против японского милитаризма является уникальное интернациональное воинское соединение — 88-я отдельная стрелковая бригада 2-го Дальневосточного фронта. Немногие войсковые соединения могут похвастать такой судьбой и значимостью, немногие воинские соединения удостоены получить именное Знамя. Сегодня его знаменосцы — это потомки бойцов и офицеров бригады. Благодарю вас, уважаемые сыны и внуки бойцов, за крепкую память и дружбу наших народов!», — отметил Сергей Кузнецов.
Он добавил, что мемориал бойцам 88-й отдельной стрелковой бригады в селе Вятское — единственный памятник в России, который посвящен советским, китайским, корейским воинам. Он олицетворяет победу благодаря дружбе, взаимовыручке народов против милитаризма и нацизма.
В церемонии участвовали руководители Хабаровского района и Елабужского сельского поселения. Китайскую сторону представлял Генеральный консул КНР в г. Хабаровске Цзян Сяоян. По итогам визита китайская сторона выразила искреннюю благодарность властям Хабаровского края за бережное сохранение памяти о подвиге интернациональных бойцов 88-й бригады.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трех стран. Фото: Вячеслав Реутов, пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
1 / 6.
Отметим также, что мемориал в селе Вятское — единственный объект в России, подпадающий под действие соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР об осуществлении ремонтно-восстановительных работ на советских воинских захоронениях и мемориалах. Торжественное открытие обновленного памятника состоялось 28 августа 2025 года в преддверии празднования 80-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Российско-китайские консультации по военно-мемориальной тематике являются важным инструментом укрепления двусторонних отношений и сохранения исторической правды о совместном вкладе народов двух стран в победу над фашизмом и милитаризмом. Регулярные встречи представителей ведомств обеих стран способствуют развитию сотрудничества в области поиска архивных данных, реставрации памятных объектов и организации памятных мероприятий. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия в сфере сохранения общей исторической памяти и воспитания молодого поколения в духе дружбы и взаимного уважения.