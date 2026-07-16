В селе Вятское Хабаровского края отдали дань памяти воинам трёх стран

Отметим также, что мемориал в селе Вятское — единственный объект в России, подпадающий под действие соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР об осуществлении ремонтно-восстановительных работ на советских воинских захоронениях и мемориалах. Торжественное открытие обновленного памятника состоялось 28 августа 2025 года в преддверии празднования 80-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Российско-китайские консультации по военно-мемориальной тематике являются важным инструментом укрепления двусторонних отношений и сохранения исторической правды о совместном вкладе народов двух стран в победу над фашизмом и милитаризмом. Регулярные встречи представителей ведомств обеих стран способствуют развитию сотрудничества в области поиска архивных данных, реставрации памятных объектов и организации памятных мероприятий. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия в сфере сохранения общей исторической памяти и воспитания молодого поколения в духе дружбы и взаимного уважения.