«Быстро и комфортно для пациента»: Богучанская ГЭС помогла районной больнице в Кодинске приобрести визуализатор вен

Кежемская районная больница повысила качество и безопасность медицинских манипуляций благодаря приобретению современного бесконтактного прибора — портативного визуализатора вен.
Средства на закупку высокотехнологичного оборудования были выделены АО «Богучанская ГЭС» в рамках ежегодной Программы благотворительной и спонсорской деятельности.
Визуализатор вен — прибор, который с помощью инфракрасного излучения сканирует ткани, и в режиме реального времени проецирует точную карту кровеносных сосудов прямо на кожу пациента. Аппарат незаменим при проведении внутривенных инъекций, заборе крови и установке катетеров, особенно в случаях со сложным венозным доступом — например, при глубоком расположении вен, у пожилых людей или пациентов с избыточным весом.
Особое значение новое оборудование имеет для педиатрического отделения. Проведение процедур у маленьких детей часто осложнено их беспокойством и физиологическими особенностями строения сосудов. Использование визуализатора позволяет медицинскому персоналу находить вену и проводить процедуру безошибочно и безболезненно с первой попытки, избавляя ребенка от лишнего стресса и травмирования тканей.
«Забор крови или установка катетера — процедура, вызывающая волнение у каждого пациента, а для малышей это часто настоящий страх. С появлением сканера наши медицинские сестры получили возможность работать с ювелирной точностью, быстро и в максимально комфортных для пациента условиях. Мы искренне благодарим Богучанскую ГЭС за этот нужный подарок и многолетнюю заботу о здоровье жителей нашего округа», — отметила и. о. главного врача Наталья Дукиевская.
Кежемская районная больница ежегодно оказывает помощь 16,8 тысячи пациентов. Сотрудничество Богучанской ГЭС и больницы продолжается более десяти лет. За это время на средства энергетиков были обновлены стоматологические кабинеты, приобретены комплекты диагностического и клинического лабораторного оборудования, оборудована прачечная, смонтирован медицинский концентратор кислорода.
В начале эпидемии ковида в 2020 году большая часть средств программы благотворительной и спонсорской деятельности была направлена на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких и пяти кардиомониторов. В 2025 году больница приобрела монитор для контроля жизненно важных показателей пациента. Медики и энергетики сотрудничают и вне рамок благотворительной программы: в 2024 году волонтеры Богучанской ГЭС расписали яркими сказочными сюжетами стены детского отделения по проекту «Яркие краски».
Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2026 год предусматривает расходы в размере 12,2 млн рублей на проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социально-экономического развития Кежемского округа. Программа сформирована в соответствии с запросами органов власти, учреждений и жителей округа, поступившими на станцию в прошлом году. Энергетики оказывают помощь в формировании комфортной городской среды, поддержали проекты общественных объединений и благотворительных фондов.