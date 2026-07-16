«Быстро и комфортно для пациента»: Богучанская ГЭС помогла районной больнице в Кодинске приобрести визуализатор вен

«Забор крови или установка катетера — процедура, вызывающая волнение у каждого пациента, а для малышей это часто настоящий страх. С появлением сканера наши медицинские сестры получили возможность работать с ювелирной точностью, быстро и в максимально комфортных для пациента условиях. Мы искренне благодарим Богучанскую ГЭС за этот нужный подарок и многолетнюю заботу о здоровье жителей нашего округа», — отметила и. о. главного врача Наталья Дукиевская.