Цены на шоколад в России снижаются шестой месяц подряд

Динамика демонстрирует планомерный спад. Если в январе килограмм шоколада обходился покупателям в среднем в 1 554,06 рубля, то к февралю ценник опустился до 1 549 рублей, а в марте составил 1 542 рубля. В апреле и мае стоимость стабилизировалась в районе 1 530 рублей, а в июне упала до 1 527,87 рубля. Таким образом, к началу лета «сладкий» ценник сократился на 1,7% по сравнению с январем.