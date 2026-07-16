Цены на шоколад в России снижаются шестой месяц подряд

В России зафиксировано непрерывное снижение цен на шоколад, которое продолжается уже шестой месяц подряд. С начала года стоимость одного килограмма лакомства снизилась почти на 2%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на актуальные данные Росстата.
Динамика демонстрирует планомерный спад. Если в январе килограмм шоколада обходился покупателям в среднем в 1 554,06 рубля, то к февралю ценник опустился до 1 549 рублей, а в марте составил 1 542 рубля. В апреле и мае стоимость стабилизировалась в районе 1 530 рублей, а в июне упала до 1 527,87 рубля. Таким образом, к началу лета «сладкий» ценник сократился на 1,7% по сравнению с январем.
Аналитики связывают эту тенденцию с нормализацией ситуации на мировом рынке сырья. За первое полугодие стоимость какао-бобов упала на 16,3%, снизившись до 4 165 долларов за тонну.
«Мировые цены на какао резко снизились после рекордного роста, и теперь этот тренд начинает отражаться на стоимости шоколада в магазинах», — пояснил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
По его словам, розничный рынок реагирует на глобальные изменения с задержкой в несколько месяцев, результатом чего и стало текущее падение цен на российских прилавках.
Ранее в Токио создали самый тонкий шоколад в мире. Его толщина составляет всего 0,03 миллиметра. Внешне сладость напоминает кору дерева, свернутую в цилиндрическую веточку.