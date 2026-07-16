Котельную в Корфовском Хабаровского района обновят к зиме

— Раньше объект находился в крайне плохом состоянии: оборудование было изношенным, трубы покрылись толстым слоем накипи из-за отсутствия очистки воды, что приводило к поломкам. В 2024 году котельную передали району, а еще через год ее взяла в аренду компания «Энергия-ДВ» (сейчас — «Энергия-Корфа»), которая начала полную модернизацию объекта, — рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.