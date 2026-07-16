Котельную в Корфовском Хабаровского района обновят к зиме

В Хабаровском районе продолжают масштабную подготовку к отопительному сезону 2026/27. На Централизованной угольной котельной № 70 в военном городке Хабаровск-47 поселка Корфовский меняют оборудование. На данный момент рабочие произвели замену и подготовку первого котла из четырех на 95%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На ремонте находится и второй котел, который уже почти демонтировали. Специалисты обновляют теплообменники, устанавливают новые насосы и запускают системы химводоподготовки для защиты труб от накипи. В водогрейный режим первые два котла переведут перед наступлением отопительного сезона. Остальные два котла работают в настоящее время.
— Раньше объект находился в крайне плохом состоянии: оборудование было изношенным, трубы покрылись толстым слоем накипи из-за отсутствия очистки воды, что приводило к поломкам. В 2024 году котельную передали району, а еще через год ее взяла в аренду компания «Энергия-ДВ» (сейчас — «Энергия-Корфа»), которая начала полную модернизацию объекта, — рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.
Мощность Централизованной котельной составляет почти 15 Гкал/ч. Тепло и горячая вода от нее поступают в 14 местных домов, школу, детский сад, поликлинику, госпиталь и клуб.