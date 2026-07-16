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В Хабаровске агрессивный дебошир приставал к ребенку и напал на его мать

По словам сотрудников магазина, мужчина регулярно устраивал конфликты с посетителями.

В Хабаровске участковый уполномоченный полиции помог местной жительнице, которая столкнулась с агрессивным поведением незнакомого мужчины в одном из магазинов.

По данным полиции, посетитель начал приставать к ребенку женщины, а затем повел себя агрессивно и попытался ударить его мать. Как выяснилось позже, мужчина и раньше регулярно устраивал конфликты с посетителями торговой точки.

Участковый отдела полиции № 2 оперативно изучил записи камер видеонаблюдения, установил личность нарушителя и помог женщине оформить необходимые документы.

В настоящее время мужчина находится в специализированном медицинском учреждении, где проходит лечение.

Позже жительница Хабаровска направила в УМВД письмо с благодарностью. По ее словам, участковый не только принял заявление, но и поддержал ее, дал необходимые разъяснения и помог разобраться в ситуации.