40 пациентов в Магадане вновь видят благодаря хабаровским врачам

В состав выездной бригады вошли ведущие специалисты Хабаровского филиала микрохирургии: директор Максим Пшеничнов, заведующая операционным блоком Татьяна Семёнова, заведующий отделением витреоретинальной хирургии Николай Мащенко и другие профильные эксперты. За три операционных дня медики выполнили 34 вмешательства по поводу осложнённой катаракты, 5 витреоретинальных операций и 2 лазерных процедуры на сетчатке. Среди пациентов — пожилые люди и лица с сопутствующими заболеваниями, в частности, с сахарным диабетом.