Волгоградские новости 16 июля: БПЛА, бензин, шторм, сбор средств, куда пойти

В Волгоградской области минувшей ночью была объявлена беспилотная опасность. Авторы ряда ТГ и МАХ каналов не спали всю ночь, сообщая о том, в каких направлениях летят дроны. Но ночь прошла, и волгоградцы вернулись к обычной жизни. В МЧС предупреждают о штормовом ветре и других погодных явлениях, горожане делятся ситуацией с бензином, парки приглашают на просмотры фильмов под открытым небом. Об этих и других новостях в материале vlg.aif.ru.