Волгоградские новости 16 июля: БПЛА, бензин, шторм, сбор средств, куда пойти

В Волгоградской области минувшей ночью была объявлена беспилотная опасность. Авторы ряда ТГ и МАХ каналов не спали всю ночь, сообщая о том, в каких направлениях летят дроны. Но ночь прошла, и волгоградцы вернулись к обычной жизни. В МЧС предупреждают о штормовом ветре и других погодных явлениях, горожане делятся ситуацией с бензином, парки приглашают на просмотры фильмов под открытым небом. Об этих и других новостях в материале vlg.aif.ru.
Опасность БПЛА.
Сигнал о беспилотной опасности в Волгоградской области поступил от РСЧС в 23:31 15 июля. ТГ и МАХ каналы всю ночь сообщали о том, жителям каких районов нужно быть настороже. Не спали вместе с их авторами тысячи волгоградцев, следивших за сообщениями.
К счастью, ночь прошла без потрясений. Информация об отмене опасности БПЛА поступила в 7:02 16 июля.
Сбор средств для авиаполка.
Один из каналов разместил обращение парней из авиационного полка, которые поблагодарили его подписчиков за сбор средств на снаряжение. Сообщается, что на данный момент им требуются винтоверты и гайковерты, универсальные аккумуляторы и трещеточные ключи разных видов, наборы длинногубцев, ударных отвёрток, пассатижей и плоскогубцев, рации, болгарка, термоусадочные муфты и наборы экстракторов для болтов.
День рождения Александра Колгатина.
Камышане отмечают 16 июля 51 год со дня рождения Герою России Александру Колгатину, погибшему в ходе боевых действий в Чечне в 2000 году.
В 10 утра родные военнослужащего, представители местной власти и общественных организаций, ветераны и молодежь примут участие в возложении цветов к памятнику на улице Ленина.
Присоединиться к церемонии и почтить память Героя России приглашают всех желающих.
Ситуация с бензином.
Как обстоит ситуация с бензином, рассказывают жители разных уголков региона.
Жители Волжского с раннего утра сообщают: бензин на заправках есть, очереди на 7:30 небольшие — максимум 10 машин. Об этом же говорят жители Волгограда, но автомобилисты предупреждают — на трассах ситуация иная. В частности, по словам водителей, накануне не было бензина на АЗС от Волгограда до Астрахани.
Цена топлива на частных заправках в сторону Москвы от Михайловки до Тамбова составляет:
АИ-92 — 150 рублей за литр;
АИ-95 — 180 рублей за литр;
газ — от 38 до 45.
Об отсутствии бензина и длинных очередях сообщали жители ряда районов. Так, камышане пишут: «Ещё никогда Барановская заправка не видела такой очереди».
Водители возмущаются, что некоторые автомобилисты заливают топливо в канистры. Другие возражают: бензин нужен не только для машин, но и для разного рода техники.
«С удовольствием бы “натарила” отцу в деревню, от которой до ближайшей заправки 70 километров. Если заправлять только в бак, можно постоянно находиться в пути — пока доедешь, полбака потратишь», — пишет волгоградка.
Некоторых пугает, что у многих горожан канистры с бензином стоят на балконах и в гаражах — это опасно!
Уборочная страда.
Уборка зерновых стартовала накануне в Новоаннинском районе. На праздник урожая в одно из районных хозяйств приехали власти и народный ансамбль «Аннушка». Впереди у аграриев — напряжённая страда: работа от зари до зари и тревога за капризы погоды.
По данным облкомсельхоза на 15 июля в четырёх районах области преодолён символический рубеж в 100 тысяч тонн. Лидеры — Чернышковский, Октябрьский, Котельниковский и Клетский районы.
Погода: ветер до штормового.
Волгоградцев предупреждают: 16 июля ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, сопровождающиеся сильным ветром до штормового, а местами и град Такая погода будет держаться до конца суток.
Порывы ветра будут временами достигать 20−25 м/с в отдельных районах. Это уже настоящий шторм. Окна и форточки лучше закрыть, особенно если уходите из дома. А машины ставить подальше от деревьев и рекламных щитов.
Температура воздуха в Волгограде по прогнозам синоптиков будет держаться в районе 29…31º, на территории области — 26…31º.
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности.
Куда сходить.
Два парка приглашают в четверг в кинотеатры под открытым небом:
в Комсомольском саду 19:30 покажут фильм «Мистер и миссис Смит». 18+
в ЦПКиО в 20:10 — мультфильм «Монстры на каникулах». 6+
Инклюзивный театр «Тёплые артисты» покажет заключительный спектакль сезона в 19:00 на летней сцене областного театра кукол на улице Коммунистической, 1. программе — отрывки из постановок, модный показ с участием особенных моделей и танцы на колясках. Вход свободный, бронь мест по телефону 8−905−330−89−65. 0+
Кому отключат газ.
Отключение газоснабжения запланировано в Краснооктябрьском районе Волгограда с 10:00 до 14:00. Причина — ремонтные работы. Ограничение затронет ряд домов на улице Афанасия Ермакова.
Вернут горячую воду.
В Центральном районе.
ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28.
ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а.
ул. Голубинская, 8.
ул. Новороссийская, 5, 11.
ул. Кубанская, 17.
В Красноармейском районе.
ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34.
б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37.
ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22.
пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62.
ул. Тельмана, 14, 19.
ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а.
ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55.
ул. Доценко, 35а.
Видео: max.ru/vlgchp, max.ru/zhestkamyshin, max.ru/novo_today.