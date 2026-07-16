Школьники Хабаровского края приняли участие в смене «Искусство жить» в детском центре «Океан»

С 20 июня по 10 июля во Всероссийском детском центре «Океан» прошла смена «Искусство жить», которую посетили 127 школьников из Хабаровского края. Всего на смене было более 1500 детей из 52 регионов России. Программа была направлена на развитие личностного потенциала через активный отдых, профессиональные пробы, творческую самореализацию и командную работу. Дети приняли участие в программах «Корабелы Океана», «Исследователи моря», «Малая академия спорта», модулях «Юный следователь», «Юный правовед», «Юный казначей» и других. На смене прошли мастер-классы от Российского футбольного союза, встречи с представителями вузов, занятия от профессионалов финансовой и правовой сферы. Школьники приняли участие в спектакле «Летучий корабль», станционной игре «Код Первых», туристической экспедиции в бухту Уссурийского залива, конкурсе видеороликов «По волнам Океана» и творческих соревнованиях. По итогам смены детей наградили грамотами, статуэтками, специальными дипломами и званиями.