Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На аукционе Sotheby’s продали флаг СССР, побывавший на Луне

На аукционе Sotheby’s за $80 тыс. (около 6,2 млн руб.

Источник: РБК

На аукционе Sotheby’s за $80 тыс. (около 6,2 млн руб.) продали миниатюрный флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял с собой во время полета «Аполлона-11» к Луне в июле 1969 года. Данные опубликованы на сайте аукциона.

Итоговая цена лота значительно превысила предварительные оценки экспертов.

Флаг размером около 10 на 15 см находился в личном комплекте Олдрина на борту командного модуля «Колумбия». По данным Sotheby’s, астронавт включил советский символ в свой инвентарь как дипломатический жест и знак того, что высадка на Луну стала достижением всего человечества.

В NASA существовала традиция брать на космические миссии миниатюрные флаги разных стран, включая государства — геополитические соперники США, как символ доброй воли.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше