На аукционе Sotheby’s продали флаг СССР, побывавший на Луне

На аукционе Sotheby’s за $80 тыс. (около 6,2 млн руб.) продали миниатюрный флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял с собой во время полета «Аполлона-11» к Луне в июле 1969 года. Данные опубликованы на сайте аукциона.
Итоговая цена лота значительно превысила предварительные оценки экспертов.
Флаг размером около 10 на 15 см находился в личном комплекте Олдрина на борту командного модуля «Колумбия». По данным Sotheby’s, астронавт включил советский символ в свой инвентарь как дипломатический жест и знак того, что высадка на Луну стала достижением всего человечества.
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