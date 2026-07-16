На аукционе Sotheby’s продали флаг СССР, побывавший на Луне

На аукционе Sotheby’s за $80 тыс. (около 6,2 млн руб.) продали миниатюрный флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял с собой во время полета «Аполлона-11» к Луне в июле 1969 года. Данные опубликованы на сайте аукциона.