Авиарейс Нижний Новгород — Анталья отменили 16 июля

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Анталью не состоится 16 июля. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.
Речь идет об авиарейсе U6−1579 компании «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 14:45.
Этот же перевозчик отменил сегодня рейс Анталья — Нижний Новгород. Пассажиры должны были приземлиться в столице ПФО в 13:15.
Накануне вечером Росавиация объявила об ограничениях работы нижегородского авиаузла. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Напомним, 15 июля в области ввели режим беспилотной опасности.