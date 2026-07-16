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Авиарейс Нижний Новгород — Анталья отменили 16 июля

Аэропорт имени Чкалова работает с ограничениями.

Источник: Живем в Нижнем

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Анталью не состоится 16 июля. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.

Речь идет об авиарейсе U6−1579 компании «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 14:45.

Этот же перевозчик отменил сегодня рейс Анталья — Нижний Новгород. Пассажиры должны были приземлиться в столице ПФО в 13:15.

Накануне вечером Росавиация объявила об ограничениях работы нижегородского авиаузла. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Напомним, 15 июля в области ввели режим беспилотной опасности.